Su verimliliği birimleri ile yüzde 25 tasarruf

Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede, Tarım Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen seferberlikle Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki binalarda su verimliliği birimi kurulması için harekete geçildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Yürütülen seferberlik kapsamında tüm bakanlıklara da su verimliliği birimleri kurulması çağrısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Binalarda Su Verimliliği Hedefi ve Uygulama Kılavuzu ile Binalarda Su Verimliliği Sistem Kurulumu Rehberi uygulanmak üzere diğer bakanlıklarla da paylaşıldı.

AZALT VE YENİDEN KULLAN

Kurulacak su verimliliği birimleri tarafından hizmet binalarının su sayaçları ve tesisatlarında arıza olup olmadığı incelenecek, faturaların kontrolü, su tüketim miktarının tespiti ve su verimliliği açısından mevcut durumun tespiti gibi hususlar belirlenecek. Durum tespitinin ardından "azalt, yeniden kullan, değiştir" stratejilerine yönelik planlar oluşturulacak. Söz konusu birimler tarafından ayrıca bahçe sulamalarının buharlaşmanın az olduğu saatlerde yapılması, bahçe peyzajında az su isteyen bitkilerin kullanılması, yeni inşa edilecek binalarda suyun verimli kullanılmasına ilişkin tekniklerin uygulanması sağlanacak.

'SU, VATAN GİBİ KORUNMALI'

Suyun verimli kullanılması için personele yönelik eğitimler verilmesinin yanında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Hizmet binalarında su kullanımlarında meydana gelen değişimler takip edilerek, 3 aylık periyotlar halinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne rapor edilecek. Su verimliliği ve tasarrufu konusundaki öncü rolü dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'suda sıfır kayıp' sloganıyla hareket ettiklerini bildirdi. Yumaklı, suyu korumakla vatanı korumak arasında hiçbir farkın bulunmadığına dikkati çekerek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde yürüttüğümüz seferberlik kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki binalarımızda su verimliliği birimleri kuracağız. Tüm bakanlıklara yayılması planlanan birimlerin çalışmaları ve gerekli tedbirlerinin uygulanmasıyla kamu binalarımızda yaklaşık yüzde 25 su kazanımı hedefliyoruz" dedi.