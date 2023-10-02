Bakan Uraloğlu açıkladı: Gençlere ücretsiz internet için tarih belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'na ilişkin, "224 km bölümün ihalesini yapıp çalışmalara başlıyoruz. İran'la temasları sağlayıp koridoru hayat geçireceğiz" açıklamasını yaparken, gençlere ücretsiz internet için müjdeyi de verdi.

ÜCRETSİZ İNTERNET KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırmıştı biz birkaç aydır bu konuya çalıştık ve son Kabine'de de Cumhurbaşkanımız bu konuyu açıkladı ve gençlerimize üniversite öğrencilerimize müjdeyi verdi. Yaklaşık 3.6 milyon vatandaşımızı gencimizi ve öğrencimizi kapsayacak olan bir proje.

Biz 3 tane operatörden tekliflerimizi aldık. 12 aylık bir süre içerisinde biz bu anlamda gerekli mutabakatı sağladık. Şimdi bunun gençlerimize verilme noktasındayız. Burada mutlaka şunu tesis edeceğiz. Bu projenin Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün yerine gelmesi adına gerçekten 10 GB'ı hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonu numarasından gerekse telefonun IMEI numaralarından örtüşmesini yapacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlama yeteneğine sahibiz doğru adreste kullanılmasını sağlayacağız.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eğitim ve öğretim bu ay başladığına göre biz de bu ay başlarız hemen kullanmaya başlarlar. En ihtiyaç olan nokta artık biz de bu ay içerisinde bunu başlatmış oluruz.

VERGİSİZ CEP TELEFON VE BİLGİSAYAR

O konuda da yine Cumhurbaşkanımız açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız takip ediyor. Tanımlandı yerli üretim şartı koyuldu. Bir sınır fiyat koyuldu. Onun altında kalan ve yerli üretim olan markalar bu uygulanacak. Şekli şemalı tespit edildi ilgili bakanlıklarımız tarafından. O da zannediyorum bu ay hayata geçirirler.

"ZENGEZUR KORİDORU İÇİN İRAN İLE TEMASA GEÇECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızla Nahçıvan ziyaretinde gerek liderler seviyesinde gerek bakanlar seviyesinde son durumu gözden geçirdik. Burası kesintisiz demiryolu ve karayolu sağlamış olacak Türkiye'den Bakü'ye kadar. Aynı zamanda Türk dünyasına hem de Pekin'e kadar uzanabilecek olan orta koridorun önemli güzergahlarından bir tanesi olmuş olacak. İran ile temasları sağlayıp koridoru hayata geçireceğiz.

Haritadan gösterecek olursak bu haritada normal kırmızı ile gözüken Bakü'den Ermenistan sınırına kadar olan kesimde çalışmalar devam ediyor. Yine bir Türk firma tarafından yapılıyor bu kırmızı olan bitmiş olan mavi olan devam eden orada.

YENİ HAT YAPILMASI GÜNDEMDE

Yine Zengezur Koridoru yaklaşık 43 kilometre. Görüşmeler devam ediyor. Onun devamında da Nahçıvan'dan bizim Dilucu sınır kapısına kadar olan kesimin bir mevcut hat var onun onarımı ve bir kısım 14 kilometre civarında da yeni hat yapılması var gündemde. Dilucu'ndan Kars'a kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bir kesimin de biz muhtemelen bu ay ihalesini yaparız ve orada çalışmalara başlarız. Kritik kesim Ermenistan sınırından geçen 43 kilometrelik Zengezur Koridoru. Burada Ermenistan tarafıyla da görüşülüyor. Oradan geçmesi bu işin doğru olanı. Ama olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı İran tarafından da bu koridorun hayata geçirilmesi söz konusu. İran tarafıyla da gerekli temasları sağlıyoruz. Hızlıca burayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz.