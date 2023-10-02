ÇEŞTOB Başkanı: Çeşme yunan adalarından pahalı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı. Başkan Demir, Çeşme'de fiyatların Yunanistan'dan pahalı olduğunu söyledi. Çeşme ve Sakız'da 30 farklı ürünün fiyatlarını karşılaştırdığını, belgelediğini belirten Başkan Demir, "Çeşme için güven sarsılmış durumda. Piyasanın DNA'sı bozuldu. Gurbetçiler '300 euro bozduruyoruz, ertesi sabaha yetmiyor' diyor. Çeşme pahalı algısının önüne geçmek için fiyat konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Çeşme esnafının, otelcinin fiyatlandırmaya son derece dikkat etmesi lazım" dedi.

'AHLAKİ YAKLAŞILMALI'

Özellikle beach clup'larda fiyatların kontrolden çıkmış durumda olduğunu vurgulayan Yakup Demir, "Toplumun, esnafın, tüm kesimlerin, fiyat istikrarının sağlanması adına ahlaki bir yaklaşımda bulunması gerekiyor. Bu kötü durum düzelirse, ancak o zaman güvenirlik geri gelir"şeklinde konuştu. 40 yıldır turizmin içinde olduğunu dile getiren Başkan Demir, "Gerçekten iç turizmde Çeşme'nin bu kadar hareketsiz oluşunu ilk defa gördüm. En zor dönemlerde bile Çeşme'de hep hareketlilik olurdu" ifadelerini kullandı.