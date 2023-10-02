  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Eylül enflasyonu yarın açıklanacak

Eylül enflasyonu yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 5,0 artmasını bekliyor

HABER MERKEZİ
Eylül enflasyonu yarın açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94 olarak kaydedilmişti.

Yarın, yılın 9. enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 5,0 artmasını bekliyor

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA