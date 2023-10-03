Borsa yükşelişte, altın düşüşte

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 yükselişle 8.383,16 puandan başladı. Altın fiyatları ise son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,22 puan artışla ve yüzde 0,58 değer kazanarak 8.383,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken en çok artış yüzde 2,39 ile spor oldu. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 8.334,94 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ﻿ardından 1.628 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü dolar kurunda yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.629 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüle başlamasının ardından yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.628 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.675 liradan, Cumhuriyet altını 10.800 liradan satıldı. Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.843 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.