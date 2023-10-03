Denizli ve Aydınlılara otoyol müjdesi

Toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın- Denizli Otoyolu, Kapıkule'den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşıp, kesintisiz otoyol ağının önemli bir parçasını oluşturacak. Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yap-işlet-devret yöntemiyle inşa edilen Aydın-Denizli Otoyolu, Ege'nin önde gelen sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Denizli ile Aydın illerini birbirine bağlayacak.

MART 2024'TE TAMAMLANACAK

Temeli Kasım 2020'de atılan ve 140 kilometre ana gövde, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa edilecek. Şimdiye kadar 70 milyon metreküp kazı, 60 milyon metreküp dolgu gerçekleştirilen otoyolda 7 viyadüğün yapımı tamamlanırken menfez ve altgeçitlerin yüzde 80'inin yapımını bitirildi. Cumhuriyetin 100. yılına girerken otoyolun Kuyacak-Denizli arasındaki 93 kilometrelik kısmının açılışı 29 Ekim'de yapılacak. Yaklaşık 4 bin 200 işçinin çalıştığı otoyol inşaatı Efeler ilçesindeki Dalama köprüsüne kadar uzandı. Bu kısmın da Mart 2024'te tamamlanarak Aydın-Denizli arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Otoyolda devam eden çalışmaları, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten yerinde inceledi. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 'Türkiye Yüzyılı'nın yeni eserlerinden birisi olacağını belirten milletvekili Savaş, "Bölgemiz için hayati derecede öneme sahip olan Aydın-Denizli Otoyol projemizin önemli bir kısmını tamamlamanın ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken otoyolumuzun ilk etabı olan 93 kilometrelik kısmının 29 Ekim'de gerçekleştirmiş olacağız. Otoyolumuzun bu noktaya gelmesinde büyük emek harcandı. Şimdiden Aydın-Denizli Otoyolumuzun şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

BÜYÜK EMEK HARCANDI

Proje ile iki önemli turizm kenti olan Aydın ile Antalya'yı birbirine bağlanacağını ifade eden Milletvekili Seda Sarıbaş, " Otoyolumuzun tamamlanmasıyla zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltacağız. Böylelikle hem iktisadi hem çevreci kazanımlar elde edeceğiz. Aydın- Denizli Otoyolumuz sayesinde bölgemizin turizm alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecektir" diye konuştu.

KAZANIMLAR SAĞLANACAK

Milletvekili Ömer Özmen ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol Medeniyettir" söylemi doğrultusunda çalışıyor; yollarımız kısaldıkça hız, konfor, tasarruf ve tabii ki ülke olarak kalkınmamız artıyor" ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi ülkemizin ekonomisinin daha da güçlendirilmesi amacıyla gerekli olan altyapıyı titizlikle, doğru planlamayla inşa etmek için yılmadan, özveriyle ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

İZMİR-ANTALYA ARASI 3 SAATE DÜŞECEK

Aydın- Denizli otoyolunun tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasında 6 saatı bulan yolculuk süresi 3 saate düşecek. Dev proje Ege ve Akdeniz bölgelerinin ticaret ve turizmini daha da geliştirecek. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında temeli atılan Aydın-Denizli otoyolu projesinde sona yaklaşıldı. Aydın- Denizli otoyolunun tamamlanmasıyla yaklaşık 6 saat olan İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek.

ÖZEL HABER