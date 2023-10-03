Dijital Türk Lirası için ikinci hamle

Merkez bankalarının dijital para yarışı hız kazanırken, Dijital Türk Lirası'nın piyasaya çıkması için de geri sayım başladı. Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen Dijital Türk lirası Projesi'ne yönelik anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon başta olmak üzere geniş katılımlı pilot test uygulamaları başlıyor. Bankalar ve finansal teknoloji firmalarının da katılımıyla yapılacak bu testlerle projede ileri fazlara geçilecek. Dijital paraya ilişkin yasal düzenleme de gelecek yıl tamamlanacak. Hükümetin 2024- 2026 dönemini kapsayan ekonomi yol haritasına göre Dijital Türk Lirası'na ilişkin yasal düzenlemenin 2024 yılında hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu tarihe kadar ikinci faz pilot çalışmalardan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda Dijital Türk Lirası'nın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Türkiye dijital paranın yanı sıra yazılım ve donanımı ile dijital para teknolojisi de ihraç edecek