Growtech’ten su kaynaklarını korumak için anlamlı proje

Antalya'da 22-25 Kasım tarihlerinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Growtech Fuarı'nda, küresel iklim değişiklikleri ile daha da yaşamsal hale gelen suyun önemine dikkat çeken anlamlı bir kampanya başlatılacak. Growtech Fuar Direktörü Engin Er, Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech olarak, dünya tarım profesyonellerini aynı çatı altında buluşturmalarının yanı sıra, hizmet verdikleri sektörün gündem konularına da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Engin Er, "Suyun tükenebilir bir kaynak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yaşamın ve tarımın devamlılığı için mucizeleri bekleyemeyiz. Teknoloji ve bilimin ışığında çiftçilerimizin farkındalığını artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Üretim şeklimizi değiştirmeli ve kaynaklarımızı verimli kullanmanın yollarını bulmalıyız. Suya önem veren projelerin hayata geçmesi için ortak alanlar yaratıyor, paydaşlarımızı ilham verici ortamlarda birleştirmede önemli bir rol oynuyoruz. Geleceğimizi korumak için "Su"yu korumamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden de 'Dünyaya Söz Veriyor ve Harekete Geçiyoruz!' projesini Growtech 2023'te hayata geçiriyoruz. Fuar alanımızda tüm ziyaretçi ve katılımcılarımızın da söz vermesi için farkındalık yaratmak için bir platform hazırlayacağız. Dünyamıza suyu koruyacağımıza hep beraber söz vereceğiz" dedi.