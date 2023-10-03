Üniversitelilere bu aydan itibaren internet bedava

Üniversitelilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB kota tanımlanacak. Öğrenciler, ücretsiz interneti ekim ayı içerisinde kullanmaya başlayacak. Üniversite eğitimi yapan 3.6 milyon civarında öğrenciye 12 ay boyunca 10 GB internet verileceğinin Başkan Erdoğan tarafından açıklandığını belirten Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bakanlık olarak Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu aracılığıyla ilgili 3 operatörden tekliflerimizi aldık ve en düşük fiyat üzerinden anlaşma sağladık. Tek şartımız öğrencilerin gerçekten kendi telefonunda bunu kullanmasıdır. Öğrencilerin yeni telefon almasına gerek olmayacak, mevcut telefonlarına da bu internet yüklenecek. Öğrenciler kendi bağlı bulunduğu operatör üzerinden bu internet hizmetinden faydalanabilecek. Bu ay içerisinde bunu uygulamaya geçirmiş oluruz diye düşünüyorum. Vergisiz telefon ve tablet konusunda da çalışmalarımız yürütülmektedir. Orada da bir noktaya gelindi, bütün şartlar tespit edildi. O da bu ay hayata geçirilir diye düşünüyorum" dedi.