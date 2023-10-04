Eylül ayında fiyatı en çok düşen ürün patates oldu

TÜİK verilerine göre, eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün "üniversite eğitim", en fazla düşen ürün ise "patates" alarak kayıtlara geçti. Yayınlanan verilere göre, üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler, yüzde 17,73 ile yolcu taşımacılığı izledi. Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 127,72 ile "üniversite eğitim", fiyatı düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.