Altın fiyatındaki düşüş yatırımcılar için fırsat

Altın fiyatları çıktığı zirveden geriledi ve bulunduğu noktada sınırlı iniş çıkışlar göstererek seyrediyor. Ons altın, 1.879 dolar seviyesinden dün 1.822 seviyesine yükseldi. On altın inişli çıkışlı seyir gösterirken, İstanbul serbest piyasada gram altın ise 1.615 liradan işlem gördü. Yatırım yapmak, takı almak isteyen ve düğünü olanların gözü kulağı altın fiyatlarına çevrildi. Yatırımcılar da altının her zaman "güvenli bir liman" olduğunu savunarak "uzun vadede kazançlı yatırım" olduğunu belirtti.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, altın yatırımcısına Yeni Asır aracılığıyla önemli tavsiyelerde bulundu. Altının normal seyrinin ons'taki durağanlıktan kaynaklandığını belirten Buyrukçu, "Bu durağanlık ekim ayının ortalarına doğru yukarı doğru yükseliş gösterecektir. Altın her zaman en güvenilir limandır. İleriye geleceğe dönük yatırım yapmak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın. Tüm emtialara bakıldığı zaman altın en düşük zamanını yaşıyor. Bence altın yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeli. Bu düşey ve yatay hareketlilik ekim ayının ortalarında yukarı doğru doğru hareketlenerek yükselme trendine geçecek. Gram altının şu anda 2500 lira çeyrek altının ise 4 bin lira seviyesinde olmaması gerekiyor. Petrol fiyatları neredeyse 2-3 kat artış gösterdi ama altın böyle bir artış göstermedi. Bir yükseliş bekleniyor yıl sonunda 2 binli rakamları geçecek" dedi.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: ..................... 1.615 lira

Çeyrek altın: ................... 2.669 lira

Cumhuriyet altını: ........ 10.876 lira

Tam altın: ..................... 10.678 lira

Yarım altın: ..................... 5.338 lira