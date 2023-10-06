Aydın’da beyaz altını toplama fiyatı belli oldu

AYDIN'DA 1 dönümdeki pamuğun, biçerdöver makinesi ile 950 liraya toplanmasına karar verildi. Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş, biçerdöver makinesi ile pamuk toplama ücretini belirlemek için toplandı. İncirliova Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, bir dönüm pamuğun nakliye hariç 950 liraya toplanmasına karar verildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kendirlioğlu, pamuk sezonunun Aydın ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Kendirlioğlu, pamuğun nisan ayında dikilmeye, ekim ayında da hasat edilmeye başlandığını dile getirdi.