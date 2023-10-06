Kentsel dönüşümde “yüzde 50+1” adımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın sonuç bildirgesini açıkladı. Türkiye'nin deprem gerçeğini masaya yatıran 110 uzman, "Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yol alalım" görüşünde hemfikir oldu. Öneriler kısmında ise köylerde çelik ev yapımına geçilmesi, anlaşmazlıklarda arabuluculuk sisteminin devreye girmesi ve yalnızca bu alana bakan İhtisas Mahkemeleri'nin kurulmasına yönelik çağrı dikkat çekti.

ORTAK KANAAT: YÜZDE 50+1

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ülke ekonomisine maliyetinin 100 milyar dolardan fazla olduğunu vurguladı. Deprem tehdidini en yoğun hisseden ülkeler arasında yer aldıklarını hatırlatan Özhaseki, "Tek çare kentsel dönüşüm" diyerek Şura'da uzlaşılan başlıkları paylaştı. 6 komisyonda yer alan 110 uzmanın 5 ana başlık üzerinde hemfikir olduğunu belirten Özhaseki, "Ortak kanaat, artık kentsel dönüşüm için işe başlanacağı zaman ve sürecin devamında, '3'te 2 çoğunluktan vazgeçelim, yüzde 50+1 ile yol alalım' şeklinde oldu" dedi.

MEVZUAT HAZIR

Uzmanların sadece kentsel dönüşüme başlama sürecinde değil, inşaatın ruhsat işlemleri de dahil olmak üzere sonraki aşamalarda da "yüzde 50+1" uygulamasının devamını savunduğunu belirten Özhaseki, "Şura'da alınan en önemli kararlardan biri bu oldu" yorumunu yaptı. T

ebligat sürecindeki sıkıntıların da dönüşüm faaliyetlerini aksatan önemli bir etken olduğunu kaydeden Özhaseki, "Arkadaşlarımız, tebligatın artık eski usulle değil, e-Devlet üzerinden yapılması, binanın üzerine asılması ve muhtarlıklarda ilan edilmesinin yeterli olması hususunda hemfikir oldular" bilgisini paylaştı. Uzmanlar ve akademisyenler, Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin yardım hükmünün bir an önce açıklanması üzerine de fikir birliğine vardı. Bakan Özhaseki, "Önümüzdeki 1 ay içinde bu kampanyanın nasıl işleyeceğini daha da netleştirmiş olacağız. İnşallah ilgili mevzuat da çıkmış olacak" dedi.

ÖN ŞART DAVA AÇILABILMESI

Şura'nın sonuç bildirgesinde yer alan bir diğer ortak kanaate de değinen Özhaseki, "Arkadaşlarımız, yıkılan riskli yapıların arsa haline gelmesinden sonra ortaklığın giderilmesi için de dava açılabilmesini bir ön şart olarak söyledi" dedi.