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Sanayi kapasitesi yüzde 4.9 arttı

HABER MERKEZİ
Sanayi kapasitesi yüzde 4.9 arttı
TÜRKIYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486 oldu. TOBB, eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486'ya çıktı. En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il, İstanbul (1066), Bursa (354), İzmir (273), Ankara (266) ve Gaziantep (195) oldu. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Eylül 2022'de 93 bin 328 iken geçen ay yüzde 4 yükselerek 97 bin 97'ye ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,7 artışla 3 milyon 978 bin 661 olarak hesaplandı.
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