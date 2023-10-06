Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 2022 yılında hayata geçirdiği "Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası", Efeler'den Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. 220 kadına bu fabrikada istihdam edildiği fabrikada işlenen enginar ve şevketi bostan gibi ürünler, Türkiye genelinden sonra şimdi de Amerika ve Avrupa'ya ihraç edilecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği çok sayıda proje ile üretimi desteklemeye ve kadın üreticilerin yaşamına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda projeler yürüten Başkan Atay, sadece kadın emekçilerin çalıştığı ve belediyeye ait tarım arazilerinde üretilen kente özgü yöresel tarım ürünlerinin işlendiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı 2022 yılının Mart ayında hizmete açtı. Otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Tepecik Mahallesi'nde bin 200 metrekarelik alan üzerine kuruldu.

YENİ EKMEK KAPISI

220 kadın işçinin istihdam edildiği çok amaçlı gıda üretim fabrikasında; enginar, kekik, şevketibostan gibi kentin yöresel ürünlerinin yanı sıra deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi birçok ürün de fabrikanın geniş üretim yelpazesinde bulunuyor. Bununla da yetinmeyen Efeler'in fabrikasında; salça ve turşu başta olmak üzere çeşitli konserve gıdalar da üretiliyor. Efeler'in tarım ürünleri Efelerli kadınların ellerinde şekillenerek katma değer kazanıyor. Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde özenle yetiştirildikten sonra hasadı yapılan ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda hijyenik koşullarda işlendikten sonra tüketime hazır hale getirilen ürünler; sağlıklı ve güvenli gıdaya herkesin ulaşabilmesi için belediyeye bağlı Efe Bakkalların raflarında uygun fiyatlı olarak halka sunuluyor.

AVRUPA VE ABD'YE İHRACAT

Efeler'in verimli topraklarında yetiştirilen mahsuller, Türkiye'nin sınırları dışına taşınmak, yurtiçinden ve yurtdışından tüketicilerle buluşturulmak için belediyenin www.efelerpazari. com adresli internet sitesinden çevrimiçi satışa sunuluyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, elde edilen ve sadece kadınların çalıştığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün fabrikasında işlenen ürünlerin, Türkiye genelinden sonra şimdi de Avrupa ve Amerika'ya ihraç edileceğini duyurdu. Belediyeye ait tarlalara ekilen enginar ve şevketi bostan gibi tarım ürünlerini vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Atay; "Kadınlarımızın el emeğini, şimdi sadece ülkemizdeki insanlarımıza değil, yakında Avrupa ve Amerika'ya da ihracatını gerçekleştireceğiz"