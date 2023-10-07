Depremzede vatandaşlara hibe ve kredi desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için hayata geçirdikleri 'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında verilen hibe ve kredi miktarlarının artırıldığının müjdesini verdi. Resmi sosyal medya hesabından 'Yerinde Dönüşüm' kampanyası çerçevesinde verilen hibe ve kredilerin yeni rakamlarını paylaşan Bakan Özhaseki'nin verdiği müjdeye göre, deprem konutları için 500 bin TL olan hibe miktarı 750 bin TL'ye, 500 bin TL olan kredi miktarı 750 bin TL'ye yükseltildi. İş yerleri için verilen 250 bin TL hibe miktarı 400 bin TL'ye, 250 bin TL olan kredi miktarı da 400 bin TL'ye çıkarıldı. Bakan Özhaseki, ahırlı köy evleri için de 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi imkânı sağlanacağını bildirdi. Bakan Mehmet Özhaseki mesajında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

HAK SAHİPLİĞİ ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karara ilişkin genel hükümler ve hak sahipliği şartları ise şu şekilde: 7269 sayılı kanun (Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun) kapsamında hak sahibi olup aynı kanun kapsamında kredi ve konut yardımından faydalananlara bu karar kapsamında hibe ve kredi verilmeyecek. Söz konusu karar kapsamında maliklere bir konut ve bir iş yeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabilecek. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için de hak sahiplerine hibe verilecek. İnşaat halinde olup orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verilecek. Hasar gören yapıda iştirak halinde veya müşterek mülkiyet söz konusu ise yine aynı şekilde hisseli olmak üzere, sadece bir konut/ iş yeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek.