Fuarlarda tarım ve hayvancılık öne çıkacak

Türkiye'de gelecek yıl yapılacak 348 fuardan 34'ü eğitim/eğitim ekipmanları, 30'u tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanlarında gerçekleştirilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) hazırlanan "2024 Yılı Fuar Takvimi"ne göre, gelecek yıl düzenlenecek 348 fuarın 102'si uluslararası nitelikte olacak. Söz konusu yıl, eğitim/eğitim ekipmanları ve teknolojileri ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri en fazla fuar organize edilecek alanlar olarak ilk sıralarda yer alacak. Bu kapsamda eğitim/eğitim ekipmanları ve teknolojileri sektöründe 34, tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri sektöründe 30 fuar açılacak.