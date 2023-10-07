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Haberler Ekonomi Türkiye’ye 2003’ten beri 250 milyar dolar yatırım

Türkiye’ye 2003’ten beri 250 milyar dolar yatırım

HABER MERKEZİ
Türkiye’ye 2003’ten beri 250 milyar dolar yatırım
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin, 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım aldığını belirterek, "Önümüzdeki dönem için ortaya konan hedefler, yapısal reform ajandamız yatırımcıların ilgisini çekiyor. Asya ülkeleri şu anda Türkiye'yi çok sık ziyaret ediyorlar. Bu ülkelerin alternatif üretim noktaları arayışında Türkiye en önemli ülke olarak dikkat çekiyor." dedi. Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Özellikle 2003'ten sonra Türkiye'deki yatırımlara dikkati çeken Dağlıoğlu, ofisin, Türkiye'ye doğrudan gelen yatırımların artması için çalıştığını dile getirdi.
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