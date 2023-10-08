Bankacılık sektörü İzmir’de buluştu

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE), ilk kefaletini verdiği Mart 2022'den bu yana ekonominin lokomotifi olan ihracatçılara sağladığı desteğin yanında, finansmana erişim sürecinde kredi alanlar ile kredi verenlerin buluşma noktası olma rolünü üstleniyor.

350'YE YAKIN KATILIMCI GELDİ

İGE'nin koordinasyonunda; Eximbank ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin desteğiyle Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Odeabank ve Yapı Kredi sponsorluğunda gerçekleşen İhracatın Finansmanı Buluşmaları etkinliği 350'ye yakın ihracatçının katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz etkinliğin açılış konuşmasında, "Ülkemizdeki yapısal sorunlardan birisi olan sermaye yetersizliği nedeniyle ihracatçılarımız dış kaynağa ve özellikle banka kredisine ihtiyaç duyuyor. İGE olarak varlık sebebimiz verdiğimiz kefaletler ile bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak. Bunun için tüm altyapımızı hazır hale getirdik ve güçlü sermaye yapımızla kısa sürede 40 milyar TL'nin üzerinde krediye kefalet verdik. Bu etkinlikten de anlaşılacağı üzere; İGE'yi sadece kefalet veren bir kurum olarak değil, aynı zamanda finansmana erişim sürecinde kredi alanlar ile kredi verenlerin buluşma noktası olarak da konumlandırdık" dedi.

'SAĞLIKLI FİNANSMAN ŞART'

İhracatın hammadde temininden üretime, pazarlamadan lojistiğe, ihraç ürünlerinin tesliminden ihraç bedellerinin tahsilatına kadar rayında gitmesi ve ihracatın devamlılığı için sağlıklı finansmanın şart olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son dönemde ihracatçıların finansmana erişimde büyük güçlükler yaşadıklarının altını çizdi ve ekledi: "Finansman olmazsa ihracat da olmaz. İhracatın devamlılığı adına, Orta Vadeli Program'daki ihracat hedeflerine ulaşabilmemiz için dünyadaki rakiplerimizle aynı koşullarda finansmanı ihracatçılarımıza sağlamak zorundayız."

ORTAK PROJELER SUNULDU

Ticaret Bakanlığı ve Ege İhracatçı Birliği'nden katılımcılardan oluşan panelde devlet desteği ile bir araya gelen ihracat kümelenmelerinin geliştirdikleri ortak projeler ve elde ettikleri başarılar aktarılırken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ünsal ihracatçıların finansmana yönelik ihtiyaçlarını dile getirdiler.

İGE'DEN İHRACATÇILAR İÇİN İNOVATİF ÜRÜNLER

ETKİNLİKTE İGE, ihracatçıların doğrudan bankalara erişerek kredi talebini iletebildiği yenilikçi platformu İGE Kefalet Portalı'nı ve ihracatçıların hem ticari hayatlarında hem de bankalarla olan kredi başvuru süreçlerinde kullanabilecekleri kredi değerliliğini gösteren İGE Kredi Notu ürününü tanıttı.