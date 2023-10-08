Erkunt ile meyvecinin kalbi Bursa’da attı

TÜRKİYE'NİN önde gelen üretici firmalarından Erkunt Traktör, TÜYAP'ın düzenlenen 20'nci Bursa Tarım Fuarı'nda meyvecilik ve bahçe tarımıyla uğraşan çiftçilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yenilediği modelleri beğeniye sundu. Erkunt Traktör fuarda, Stage 5 emisyon standartlarına uygun yerli motoruyla, piyasanın küçük, çevik ve manevra kabiliyeti en yüksek traktörlerini sergilerken; ailenin en büyük üyesi olan Deutz motorlu ve yine Stage 5 emisyonlu, yüksek beygir gücündeki modellerini de Bursalı çiftçilerle buluşturdu.

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

Tarım sektöründeki tüm gelişmeleri daha yakından görme ve son teknoloji tarım ürünlerini gözlemleme fırsatı sunan Bursa Tarım Fuarı'nın, gerek ülkemiz gerekse de uluslararası pek çok ülkeden binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, "Türk çiftçisi ile beraber tasarladığı traktörleriyle 'Çiftçinin gücü' olmayı aklına koymuş, ilk yerli tasarım traktörün üreticisi olan Erkunt Traktör, fonksiyonel ve modern tasarımlı meyveci traktörler üretmeye devam ediyor.

'ÇOK TALEP GELDİ'

Bugünün çiftçisinin bir traktörden daha fazlasını talep ettiğini bilen, kaliteli ve çağın gereklerine uyan ürünü en ekonomik fiyatla almayı ve traktörü kullandığı müddetçe arkasında ona destek olacak üretici firmayı görmek istediğini göz önünde bulunduran Erkunt, meyve üreticilerinden gelen talepler üzerine yıllar önce tasarlamaya başladığı traktörlerini, bugün M Serisi adı altında kocaman bir aileye dönüştürdü. M Serisi sayesinde, meyvelere çarparak zarar veren büyük traktörler bahçe tarımında tarih oldu" dedi. Bursa'nın büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Saylan, "Stage 5 emisyon standartlarına uygun 4 silindirli Turbo Intercooler ve Common Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip Deutz motoru ve 16 ileri 16 geri Powershift transmisyonu, veya opsiyonel olarak sunduğumuz 16 ileri 8 geri Powershuttle seçeneğiyle 126,5 beygir gücündeki Hasret 125 Lüks CRD5 modelimiz de sektördeki iddiamızı destekleyerek Bursa çiftçisinin beğenisine sunduk" dedi.

YENİ MODELİ TAM NOT ALDI

FUARDA çiftçileri büyük bir ekiple ağırladıklarını belirten Tolga Saylan, "Tüketiciyi anlamak, onun ihtiyaçlarını karşılarken teknolojideki gelişmelerden geri kalmamak ve bir yandan da ona işini yaparken gereken konforu, performansı ve ekonomiyi sağlayacak traktörü tasarlamak çok önemli. Türkiye'nin birçok yerinde yapılan saha çalışmalarında performansı denenen eCapra Engine marka motorlar, yakıt tüketimi ve performans açısından çiftçilerimizden tam not aldı" dedi.