Growmach Fuarı için geri sayım başladı

10 - 14 Ekim tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde Informa tarafından düzenlenecek Growmach, Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, sektör profesyonellerini buluşturacak. Uzun yıllardır fuarcılık alanında elde ettikleri deneyimlerle birlikte yeni bir sektörel fuara daha imza atmanın heyecanını taşıdıklarını belirten Fuar Direktörü Engin Er, ülkemizin tarım makineleri ve teknolojileri konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

'SEKTÖRÜ DESTEKLİYORUZ'

TÜRKİYE'NİN geçtiğimiz yıl tarım makinelerinde 2 milyar dolar civarında bir ihracat rakamına ulaştığı bilgisini veren Er, bu yıl ilk defa düzenlenecek Growmach fuarıyla birlikte tarım makineleri sektörüne ivme kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Engin Er, "Growmach Fuarı'nı tanıtmak için Konya, Adana, Eskişehir ve Bursa'da düzenlediğimiz basın buluşmalarında Türkiye'nin tarım makineleri sektöründeki büyük potansiyelini ve bu potansiyeli ihracat, teknoloji ve inovasyonla taçlandıracak fuar ve organizasyonların önemini her fırsatta kamuoyuna anlatmaya gayret ettik. Sanayicilerimizin ve tüm üreticilerimizin Türkiye'nin tarım makineleri sektöründeki bu anlamlı ve çok değerli çabalarını Growmach olarak yürekten destekliyor ve bu büyük heyecana gururla ortak olmak istiyoruz" dedi.

'İNOVASYON ÖNE ÇIKIYOR'

Informa olarak dünyanın en büyük fuarcılık şirketi olduklarını hatırlatan Er, "Antalya'da 22 yıldır dünyanın en büyük seracılık fuarı olan Growtech'i hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Growtech'e katılan firmalar bizlerden bir tarım makineleri fuarı istedi. Tam bu planlamayı yaparken pandemi ortaya çıktı ve sonrasında ise artık düğmeye bastık. Şu anda 150 firma katılıyor; ilk yıl için tahmini 40 ülkeden 10 - 15 bin civarı ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz, online ziyaretçi kayıtlarını 8 Ekim tarihine kadar gerçekleştirerek Growmach'ı ücretsiz ziyaret edebilecekler" dedi. Fuardaki yenilikler ve farklılıklar hakkında da açıklamalarda bulunan Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de her yıl 60'tan fazla tarım fuarı yapılıyor. Bizim bu fuarlardan önemli farklarımız var. Daha fazla katılımcıya yer verebilmemiz için bir firmaya ayrılacak alan üst limitini 300 metrekare olarak belirledik. Fuarın ilk gününü VIP, ulusal ve uluslararası basın günü ilan ettik. 20 farklı ülkeden gelecek Uluslararası Tarım Yazarları Derneğine üye olan tarım yazarlarıyla bir çok ülkeden gelecek yabancı tarım gazetecilerini ağırlayacağız. 3 gün boyunca fuarı ziyaret edip röportajlar yapacaklar ve Antalya'daki üretim alanlarını gezecekler. Teknolojinin ön planda olduğu bu dönemde sürdürülebilirlik bakış açımız ile katılımcılarımıza dijital çözümler de sunuyoruz."

YENİ NESİL UYGULAMA

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyada tarımda yapay zeka ve otomasyon kullanımının arttığını söyleyen Engin Er, ülkemizde de verimlilik ve sürdürülebilirlik için yeni nesil tarım uygulamalarının öne çıktığına dikkat çekti. Growmach'ta gerçekleştirilecek etkinlikler arasında "Growmach Tarım ve Teknoloji Ödülleri"ne özel önem verdiklerini belirten Engin Er, Growmach Tarım ve Teknoloji Ödülleri'ni Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hamdi Bilgen'in jüri başkanlığında gerçekleştireceklerini kaydetti.

TÜRKİYE STRATEJİK KONUMDA

ULUSLARARASI piyasaların en temel gündemlerinden birisinin gıda güvenliği olduğunu belirten Growmach Stratejik İş Ortağı AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan Ceo'su Doğan Başaran Türkiye'nin gıda üretiminde stratejik konumda olduğuna dikkat çekti.