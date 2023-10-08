Novada Outlet Turkmall ve Aksoy Grup işbirliğiyle Muğla’da

Aksoy Grup tarafından Muğla Yatağan'da inşaat çalışmaları devam eden ve bölgenin cazibe merkezi olmaya hazırlanan Novada Outlet Muğla Alışveriş Merkezi ve Otel projesi 'nin yatırım maliyeti yaklaşık 600 milyon TL. olacak. Novada Outlet Muğla, Otel ve Alışveriş Merkezi projesi, AVM ve rezidans yatırımlarıyla tanınan ve isim hakkı sahibi olan Turkmall'un yanı sıra; konsept geliştirme ve kiralama süreçlerinde MallMark, inşaat sürecinde ise projenin yatırım şirketi olan Aksoy Grup işbirliğiyle hayata geçirilecek. Novada Outlet Muğla Yatırımcısı Ali Aksoy, bölgenin nitelikli marka ihtiyacının yanı sıra, buluşma noktası eksikliğinin de tespit edilerek yatırımlarının gerçekleştirildiğini aktardı, Novada Outlet Muğla'nın her yaş ve statüdeki ziyaretçinin yeni rotası olacağını söyledi.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu da, Novada zincirinin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü kaydederek, "Özellikle yol üstü outletlerinde en tanınan ve en başarılı markalar arasında yer alan Novada, yeni yatırımlarla kalitesini Türkiye'nin farklı noktalarına taşımaya devam edecek" dedi. Novada Outlet Muğla'nın sunduğu alışveriş olanakları ve sosyal imkanlarıyla bölgenin yeni çekim merkezi olacağını vurgulayan Yatırımcı Temsilcisi Beste Demir, "Novada Outlet Muğla Alışveriş Merkezi'nin toplam kiralanabilir alanı 15 bin metrekare, açık eğlence alanı 4 bin metrekare olacak. Mevcut konsept ve marka yerleşimi 60 mağaza olacak şekilde tasarlandı.

800 araç kapasiteli otoparkıyla tek katlı bir AVM olarak ziyaretçileriyle buluşacak. Proje bünyesinde yer alan 180 yatak kapasiteli Ramada Otel ile inşaatı tamamlanacak olan projenin yaklaşık maliyeti 600 milyon TL. olacak. Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Ramada Hotel, 180 yatak kapasitesiyle Novada Alışveriş Merkezi'nin yanında konumlanacak. Modern mimarisi ve dünya çapındaki hizmet anlayışı ile bölgenin en güçlü otellerinden biri olacak" diye konuştu.

TEMATİK ORGANİZASYONLAR

Projenin inşaatına geçtiğimiz ağustos ayında başladıklarını kaydeden Beste Demir sözlerine şöyle devam etti: "2024 yılının üçüncü çeyreğinde alışveriş merkezimizi faaliyete geçireceğiz. 2024'ün son çeyreğinde ise Ramada Otel ve eğlence merkezi projesinin faaliyete başlamasını planlıyoruz. Alışveriş merkezimizin kiralamaları yüzde 70'e ulaştı. Projenin konsept geliştirme ve kiralama senaryosunu yeni nesil yol üstü avm konsepti üzerine inşa edildi. Eğlence kültür sanat alışveriş gastronomi festival gibi tematik alan organizasyonu ve marka karması hem bölge halkının hem de yol üzeri ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik kurgulandı. Marka karması kadın, erkek, çocuk giyim, ev tekstil, ayakkabı ve aksesuar markaları yakın yerleşim alanları ile karayolu güzergahını kullanacak tatil müşterisi hedef kitlesi gözetilerek oluşturuldu. Lezzet deneyimi yaşatılacak cafe - restoranlar kategorisinin güçlü oyuncuları gelen ziyaretçilere hitap edecek şekilde konumlandırıldı."

KONUMUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

NOVADA Outlet Muğla'nın, Yatağan, Milas, Çine, Kavaklıdere ve Muğla merkeze hitap edecek özel bir noktada yer aldığını dile getiren Demir, "7'den 70'e ziyaretçilerimizi ağırlayacağımız Novada Muğla, karayolu yoğunluğundan pay alabilecek ulaşılabilirlikte. Anayola 500 metre cephesi bulunan Novada Outlet Muğla, İstanbul, Bursa, İzmir'den Marmaris, Datça, Göcek, Fethiye, Antalya, Kaş'a, Ankara, Afyon, Denizli 'den Bodrum'a giden ana yol üzerinde bulunuyor. Yatağan konumlu Novada, Muğla Merkeze 17 km., Milas merkeze 46 km., Çine merkeze 30 km., Marmaris merkeze 86 km. mesafede yer alıyor" dedi.