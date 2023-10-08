“POS’lardaki komisyon oranları düşürülmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların esnafın üzerindeki kredi kartı komisyon ücreti yükünü hafifletmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, "Bankaların iş yerleri için uyguladığı kredi kartı komisyon oranları yüzde 0.74'ten yüzde 4'lerin üzerine kadar çıktı. Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar. Esnaf artık kesintiler yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul edemiyor. Vatandaşta da nakit sıkıntısı var. Esnafın veresiye defterleri yeniden açıldı. Fiyatlar günlük değiştiği için esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın yükünü hafifletmek için komisyon oranları düşürülmeli" dedi.