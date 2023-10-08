Tarhana imecesiyle girişimci oldular

UŞAK'IN Banaz ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, tarhana üretimiyle başarılı bir girişime imza attı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Sevinç Kacargil, eşinin memleketi Düzlüce köyündeki dededen kalma evi restore etti. Tatillerini köyde geçiren Kacargil, buradaki kadınlara Uşak'ın tescilli lezzeti tarhananın imeceyle üretilerek ülke geneline pazarlanabileceğini anlattı. İnternet üzerinden alınan küçük siparişlerle başlayan üretimi, talebin hızla artmasıyla büyüten kadınlar, 2021 yılında Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Köydeki atıl okul binasını gerekli izinleri alarak üretim yapabilecekleri alana dönüştüren kadınlar, tarhananın yanı sıra salça, turşu ve meyve kurusu üretmeye başladı. Üye 7 kadının yanı sıra 8 kadına istihdam sağlayan kooperatif, bu yıl yaklaşık 2,5 ton tarhanayı satış noktaları ve internet siparişleri için hazırlıyor.