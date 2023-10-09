Çine’ye 75 yataklı modern hastane

Aydın'ın Çine ilçesinde yapımı devam eden 75 yataklı Çine Devlet Hastanesi tamamlandığında günde bin hastaya hizmet verecek. Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğü Aydın'da bin 400 yataklı Şehir Hastanesi için geri sayıma geçilirken Çine'de de 75 yataklı modern bir hastanenin inşaatı devam ediyor. İlçede 20 bin metre kare kapalı alana sahip, 75 yatak sayılı, 28 poliklinik, 11 Palyatif Bakım ve 8 yoğun bakım yataklı kapasiteli hastane inşaatının hızla sürdüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul "Nitelikli, konforlu hasta odaları, poliklinikleri ve teknolojiye uygun tıbbi cihazlar ile donatılan hastanemizin en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması adına çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.