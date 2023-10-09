İki dev projeye uluslararası ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri'nde; Zigana Tüneli'ne 'yapım metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğü'ne ise 'kalite yönetimi' kategorilerinde birincilik ödülleri verildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, IRF 2023 Global Başarı Ödülleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hayata geçirilen projelerin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü belirten Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 yılında 'dizayn' kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında 'proje finansmanı ve ekonomi' kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 'yapım metodolojisi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. IRF 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında; Zigana Tüneli 'yapım metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğü ise 'kalite yönetimi' kategorisinde birinci seçildi" diye konuştu.