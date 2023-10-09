Mücevher sektöründe yön veren gençler ödüllendirildi

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı. 'Next Horizon' temalı gelecekten aldığı ilhamı ve hayal gücünü mücevherle buluşturan tasarımların yer aldığı yarışmada ödüller dün akşam İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TASARIMLAR BEĞENİ TOPLADI

Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların olduğu 400 başvurudan yarışmada ilk üçe giren tasarımlardan birincilik ödülünü Ebru Demiral 'Next-Art' adlı tasarımıyla MİB Başkanı Burak Yakın'ın elinden, ikincilik ödülünü Esra Erciyes 'Sonsuzluğun Sırrı' adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner'den üçüncülük ödülünü de Sedra Mamou 'Digi Wallet' adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Gürkan Merim'den aldı. Mesleğe ömrünü adayan ustalardan Halit Özyurt'a plaketini MİB Başkanı Yakın, Nişan Muratoğlu'na da Başkan Yardımcısı Ayhan Güner takdim etti. Jüri üyeleri de plaketlerini Burak Yakın, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve yönetim kurulu üyelerinden aldı.