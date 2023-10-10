İLBANK ile Dünya Bankası 325 milyon euroluk imza attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası (İLBANK), Dünya Bankası ile toplamda 325 milyon euro bütçeli 2 önemli proje için işbirliği anlaşmasına imza attı. 2 farklı projenin ilkinde arıtılmış atık suyun yeniden kullanımının sağlanması, ikincisinde ise yerel yönetimlerdeki yenilenebilir enerji taleplerinin karşılanması hedefleniyor. 75 milyon euro tutarındaki "Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi" ile 250 milyon euro bütçeli "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "2053 net sıfır emisyon" hedefine dikkat çekti. Bu doğrultuda yerel yönetimlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Alt ve üstyapısı güçlü, mahalle kültürünü yaşatan ve iklim dostu şehirler inşa etmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projeyle yenilenebilir enerji kullanımını yerel yönetimlerde de yaygınlaştırarak iklim değişikliğiyle güçlü mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.