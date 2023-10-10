Tamamlayıcı emeklilik geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gelecek yıl yaşama geçirilecek tamamlayıcı emeklilik sistemi için yoğun bir mesai yürütüyor. Düzenleme, emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gelecek yıl yaşama geçirilecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile yılda 200 milyarın üzerinde büyüklük sağlanması hedefleniyor.

İŞVEREN DE DESTEK VERECEK

Orta Vadeli Program'da yer alan takvime göre, ikinci basamak emeklilik sistemine ilişkin kanunu düzenleme 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanacak. Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Türkiye'de kamu emeklilik ve üçüncü basamakta yer alan BES uygulanıyor. TES ikinci basamak emeklilik sistemi olarak kurgulanıyor. Yeni modelle hem sistemdeki fon tutarı hem de sisteme girenlerin kalış süreleri artacak, işverenin desteğinin olacağı bir model uygulanacak. Tamamlayıcı emeklilik bireysel emeklilikten farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak. BES'te olduğu gibi çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak, işveren de aynı oranda katkı sağlayacak, devletin bugün olduğu gibi yüzde 30 katkı sağlaması öngörülüyor. Sisteme katkı sağlayacak işverenlere bazı destekler de verilecek.

TAZMİNATINA DOKUNULMAYACAK

Çalışan, işveren, devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi kaktılar emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilecek. Bu fonların seçimi, birimin fonlar arasında dağılımına ise çalışan karar verebilecek. Birikimler emeklilik yatırım fonları aracılığıyla değerlendirilecek. Çalışan fon seçimini kendisi yapacak, reel getiri buna göre oluşacak. Kıdem tazminatı konusundaki kazanımlarda hiçbir değişiklik olmayacak.