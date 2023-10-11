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Haberler Ekonomi Geçen yıl 233 bin 644 parti ürün denetlendi

Geçen yıl 233 bin 644 parti ürün denetlendi

HABER MERKEZİ
Geçen yıl 233 bin 644 parti ürün denetlendi
TÜRKİYE'DE piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürüten kuruluşlar tarafından geçen yıl 233 bin 644 parti ürün denetlenirken uygunsuz bulunan 10 bin 881'i için 424 milyon lira ceza kesildi. Gıda, asansör ve kozmetik, en fazla uygunsuzluk tespit edilen ilk 3 ürün grubu olurken bunları makine, elektrikli ekipman ve yem izledi. Sanayi, Çalışma, Çevre, Tarım, Ulaştırma bakanlıklarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, piyasa gözetim ve denetimi faaliyetleri gerçekleştiriyor.
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