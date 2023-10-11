Model fabrikalara KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği

FİRMALARI yalın üretime yönlendirerek, daha az maliyetle daha fazla üretim yapmalarını sağlayan model fabrikalara bir destek de Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB'den geldi. Model fabrikalardan daha fazla firmanın yararlanması için başlatılan "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği" ile firmalar dönüşecek, üretim büyüyecek. İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu "Model Fabrikalara KOSGEB'in destekleri çok önemli. Bu desteklerin artarak devam etmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sürdürülebilirliğin önemine sık sık değiniyor. Biz de buradan hareketle firmaların üretim kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.