  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Pamukkale’ye 1 milyar 650 milyon TL’lik bütçe

Pamukkale’ye 1 milyar 650 milyon TL’lik bütçe

HABER MERKEZİ
Pamukkale’ye 1 milyar 650 milyon TL’lik bütçe
PAMUKKALE Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında 2024 yılı bütçesi 1 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi. Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 2. birleşiminde 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kalem kalem gelir ve gider tablosunu meclis üyeleri ile paylaşarak, 2024 yılında projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kalemlere baktığımızda her kesimden vatandaşımızı düşünerek hazırlanmış bir bütçe olduğunu görüyoruz. 2024 yılı Pamukkale'miz için dolu dolu geçecek bir yıl olacak" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA