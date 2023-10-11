Pamukkale’ye 1 milyar 650 milyon TL’lik bütçe

PAMUKKALE Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında 2024 yılı bütçesi 1 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi. Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 2. birleşiminde 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kalem kalem gelir ve gider tablosunu meclis üyeleri ile paylaşarak, 2024 yılında projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kalemlere baktığımızda her kesimden vatandaşımızı düşünerek hazırlanmış bir bütçe olduğunu görüyoruz. 2024 yılı Pamukkale'miz için dolu dolu geçecek bir yıl olacak" diye konuştu.