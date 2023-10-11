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Sanayi üretimi yüzde 3,1 arttı

HABER MERKEZİ
Sanayi üretimi yüzde 3,1 arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı. Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi yüzde 2,4 arttı.
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