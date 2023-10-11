Tüm sektörlerde indirim rüzgarı

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti. Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken, Ticaret Bakanı Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi.

Bolat, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı. Başkan Erdoğan'ın çağrısını hatırlatan Bolat, "Bu kapsamda tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada olmasının, birlik ve beraberliğimizin en güzel ve somut örneklerinden biri olarak hayata geçeceği kanısındayım.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşılırken, yapılan destekler ve atılan adımlarla, tabandan karşılık bularak toplumumuzun her kesiminin bu mücadele rol alması, alınan neticeyi ve nihai yolu daha da anlamlı ve unutulmaz kılacaktır. Enflasyonla mücadelede yapılan düzenlemeler ve denetimlerin yanında yaptığımız çağrının karşılığında gelen destek mesajları ve sektörel bazda zaman geçirmeden uygulanan kampanyaların hepsi Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır, 'Büyük Türkiye'nin önünde kimsenin duramayacağını kanıtlar nitelikte. Enflasyonla mücadelede başarı, vatandaşlarımızla, sektörlerimizle birlikte el ele vererek gerçekleşecek" dedi.

60 BİN MAĞAZADAN SEVİNDİREN HAMLE

TİCARET Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısının ardından Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'den sevindiren bir açıklama geldi. Bakan Bolat'ın çağrısına ilişkin, BMD üyesi markaların 60 bin mağaza ile bu kampanyaya katılmasını beklediklerini söyleyen Öncel, "Enflasyondaki artış beklentisinin kırılması adına herkesin yine çağrıya yanıt vereceğini tahmin ediyorum. Yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirimler yapılır. Kampanyaları kamuoyuna anlatabilirsek yüzde 20 ile yüzde 30 arasında adetsel artış yakalayabiliriz" dedi.

A101'DE HER GÜN YÜZDE 50 İNDİRİM

ZİNCİR market A101, birçok üründe yaptığı süresiz indirim politikasıyla kaliteli ürünleri ucuz fiyatlarla müşterilerine ulaştırdığını, ucuz fiyatlarına ek olarak yıl boyu her gün en az 1000 üründe uyguladığı yüzde 50'ye varan indirimle enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam ettiğini açıkladı. A101, yıl boyu sürdürdüğü kampanyalar ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam ettiğini duyurdu. 66 binden fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile marka, yılın 12 ayı boyunca yaptığı haftalık kampanyalara devam edileceğini açıkladı.