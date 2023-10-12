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Haberler Ekonomi Akaryakıt sektörüne özel destek

Akaryakıt sektörüne özel destek

HABER MERKEZİ
Akaryakıt sektörüne özel destek

Akaryakıt sektörüne özel, avantajlı üye işyeri, DBS ve Teminat Mektubu fiyatlamaları ile akaryakıt istasyonlarının maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Tüm sektörlerin finansal açıdan desteklenmesinde önemli rol oynayan Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe de üye işyerlerine özel olarak belirlediği fiyat ve ücretler ile maliyet avantajı sunmaya devam ediyor. Bu sayede akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin, dolayısı ile son tüketicinin desteklenmesi hedefleniyor.

YÜZDE 1.59 AVANTAJI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık "Kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak akaryakıt alımlarımda, firma maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için üye işyeri komisyon oranları ve POS ücretlerinin, işyerinin tercihine göre üç farklı modeldeki özel fiyatlama seçenekleri ile belirlenebilecek. Her firma ve bayi kendi özel koşullarına uygun olan fiyatlama modelini tercih ederken, bu uygulama kapsamında Bankamız kartları Ziraat BANKKART' a özel yüzde 1.59'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanma imkânı da bulabilecek. Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve müşterilerimizin yanınd

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