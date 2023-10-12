Denizli, Anuga’ya damga vurdu

Denizli Ticaret Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteğiyle dünyanın en büyük ve en önemli gıda ticaret fuarı Anuga'ya üyelerini götürdü. 37 kişilik heyetle gıda sektöründeki gelişmeleri ve değişimleri inceleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile beraberindeki heyet, fuarda stant açan üyeleri ile firmaları da ziyaret etti. DTO Başkanı Erdoğan, fuar organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmesinde, dünyanın dört bir tarafındaki sektörel büyük ve en önemli fuarlara, destekle üyelerini götüreceklerini söyledi.