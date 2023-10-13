Assos ve Troya tünelleriyle 309 milyon lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 aracın kullandığını belirterek, zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu tünellerin hizmete açılışının birinci yılını değerlendirdi.

3 MİLYON 29 BİN ARAÇ

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin bir yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, "Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünelleri ile 12,1 kilometrelik mevcut yolu, 2,5 kilometre kısaltarak 9,6 kilometreye düşürdük. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla Kaz Dağları geçişini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bir yıl önce bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı" dedi.