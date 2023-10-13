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Haberler Ekonomi Assos ve Troya tünelleriyle 309 milyon lira tasarruf

Assos ve Troya tünelleriyle 309 milyon lira tasarruf

HABER MERKEZİ
Assos ve Troya tünelleriyle 309 milyon lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 aracın kullandığını belirterek, zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu tünellerin hizmete açılışının birinci yılını değerlendirdi.

3 MİLYON 29 BİN ARAÇ

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin bir yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, "Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünelleri ile 12,1 kilometrelik mevcut yolu, 2,5 kilometre kısaltarak 9,6 kilometreye düşürdük. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla Kaz Dağları geçişini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bir yıl önce bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı" dedi.

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