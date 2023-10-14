Çiftçilere 630 milyon TL destek ödemesi

Deprem bölgesi Malatya'ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buradan çiftçilere müjde verdi. AK Parti olarak 21 yılda çiftçilere 845 milyar liralık destek ödemesi gerçekleştirildiğini hatırlatan Yumaklı, "Bu yıl da şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptık" dedi.

DESTEKLER ARTACAK

Bakan Yumaklı, "Çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı üreticilerin hesaplarına aktardık. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım" diye konuştu. Hububat grubu için uygulamasına geçen yıl başladıkları mazot ve gübre desteklerinin de gelecek yıl yapılacak ödemenin öne çekilmesi için de çalışmaların tamamlandığını aktaran Yumaklı, "Bu kapsamda yaklaşık 11.2 milyar lira çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırılmış olacağız" diye konuştu.