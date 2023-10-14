Tarım ve Orman Bakanlığı'nca insan sağlığının korunması, gıda satışında adaletin sağlanmasına yönelik, gıda katkı maddelerine sınırlama getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada izin verilen gıda katkı maddelerinin listesi ve kullanım şekli belirlendi.

SON TARİH 1 NİSAN

Renklendirici maddenin gıdada kullanımı Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildi. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren bu madde gıdaların üretiminde kullanılamayacak. Yumuşak taze peynirler dışındaki olgunlaştırılmamış peynirlerdeki katkı maddeleri fosforik asit, fosfatlar, di, tri ve polifosfatların kullanımı yasaklandı. Döner, kanatlı döner ve ısıl işlem görmüş sucuk ürünlerinde, kıvam artırıcı fonksiyonu ve su tutma özelliği olan katkı maddesi ile yöresel helvalarda renklendirici yasaklandı.