Tarım sektörü Antalya’da buluştu

Informa olarak Antalya'da 22 yıldır dünyanın en büyük seracılık fuarı olan Growtech'i hayata geçirdiklerini belirten Fuar Direktörü Engin Er, Growmach fuarında 150 katılımcı firma, 44 ülkeden 357 alıcı ile 16 ülkeden 32 uluslararası basın mensubuna ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Growmach fuarı için bir yıllık ön hazırlık dönemi geçirdiklerini ve uluslararası bir fuara daha imza atmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Er, "Uluslararası ziyaretçi ve katılımcıların olduğu, tamamen ihracata yönelik tarım makineleri, traktör ve ekipmanları fuarı olan Growmach'ı ilk kez gerçekleştiriyoruz. Fuarımızın ilk gününde 40'dan fazla ülkeden uluslararası sektör profesyonelleri ile yerel, ulusal ve uluslararası basın mensuplarını ağırladık. Alım heyetlerinin fuarın yoğunluğuna girmeden yeni firmalarla bağlantı kurabilmeleri ve onlara zaman ayırabilmeleri için fuarın ilk gününü Uluslararası Basın ve VIP günü olarak gerçekleştirdik. Uluslararası basın mensupları fuara katılan ve ihracatta büyük rol oynayan firmaları ziyaret ederek uluslararası arenada katılımcılarımızı, fuarımızı ve ülkemizi tanıttı" diye konuştu.

Fuar Direktörü Engin Er (solda), Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç'e fuar hakkında detaylı bilgiler verdi.

TEKNOLOJİ VERİMİ ARTIRIYOR

Türk tarım sektöründe hizmet veren yeni nesil çiftçilere de ulaşmak istediklerini kaydeden Engin Er, "Türk tarımının ihtiyacı olan, gerek donanım gerekse de yazılımsal anlamda yeni teknolojiyle üretilen tarım makineleri ve ekipmanlarını onlara tanıtmak istiyoruz. Bu teknolojiler sayesinde tarımın modernize edilmesi, verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında önemli kazanımlar elde edilmesi mümkün" dedi.

ZAMAN TASARRUFU ÖNEMLİ

Son teknoloji makine ve ekipmanların tarım sektöründeki üreticilere hem verimlilik hem de tasarruf konusunda avantajlar sunduğuna dikkat çeken Er, "Tarımda teknoloji kullanımı verimliliği artırıyor. Ülkemizde modern tarım uygulamaları konusunda çiftçiler artık bilinçlenmeli. Her tarımsal işletme, ekilen ürün çeşidi, toprak yapısı ve iklim koşullarına göre farklı tarım makinelerine ve teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle otomatik dümenleme sistemi, ilaçlamada dozajlamalı sistem ve drone'lar gibi araçların kullanılması yakıt, maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufunun yanı sıra; verimlilik konusunda da çiftçiler için önemli avantajlar sunuyor. Bu yıl Growmach Fuarı'nda tarımda yapay zeka ve otomasyon alanlarında hizmet veren firmalar da son teknolojiye sahip ürünleriyle fuar ziyaretçilerini standlarında ağırladı" ifadelerini kullandı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GLOBAL BİR SORUN"

Fuarda düzenlenen bir panelde konuşan Uluslararası Tarım Yazarları Derneği (IFAJ) Yönetim Kurulu üyesi Adrian Bell, farklı kıtalarda yaşanan orman yangınları, seller ve kuraklık gibi olayların tarımdaki verimliliği düşürdüğüne dikkat çekti. Adrian Bell, "İklim değişikliği artık global bir sorun haline geldi. Birçok ülke kendi tarımını korumak için önlemler alıyor. Tarım makineleri ve teknolojilerinin doğru kullanımı bize birçok olanak da sağlıyor. Bu olanakların doğru kullanılmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadele etmemiz mümkün" diye konuştu.