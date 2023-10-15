Doğrucan’dan 33’üncü yılına yakışan kampanya

EGE'NİN doğru kararı sloganıyla mobilya sektöründe hizmet veren Doğrucan Mobilya, 33'üncü kuruluş yılı için hazırladığı 3'ü bir arada kampanyası ile özel fırsatlar sunuyor. Kampanyanın 31 Ekim 2023'e kadar geçerli olacağını belirten Doğrucan Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğru, kredi kartına 9 taksit imkanı da sunduklarını söyledi.

3 YIL TAM GARANTİ DESTEĞİ VAR

Orhan Doğru, "Kampanya kapsamında Çiğli, Karabağlar, Kısıkköy, Yeşilova ve Manisa mağazalarında görerek alacağınız seçili ürünlerde yüzde 33 indirim fırsatı, 3 yıl tam garanti ve 3 yıl yıkama garantisi yer alıyor. 3 yıl tam bakım kapsamında ürünlerde bir arıza olursa onarıyoruz. Çözülmez ise yenisi ile değiştiriyoruz. Cam veya ayna için de ömür boyu garanti veriyoruz. Üstelik 3 yıl boyunca da satışını yaptığımız halı, yatak ya da mobilyalara temizleme hizmeti de veriyoruz" diye konuştu.

KREDİ KARTINA 9 TAKSİT İMKANI

Kampanya hakkında bilgi veren Orhan Doğru, "Köşe takımları 1499 TL, genç odası 1649 TL, çift kişilik yatak setleri 1499 TL, tek kişilik yatak setleri 849 TL, bazalı yatak odası takımları 2790 TL taksitlerle başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 9 taksit avantajları yer alıyor. 31 Ekim 2023 tarihine kadar sürecek kampanya da bu tarihe kadar alışveriş yapan ve firmayı dogrucanmobilya_ Instagram hesabından takip eden müşteriler arasından yapılacak çekiliş ile bir kişiye de tam altın hediye edilecek. Her bütçeye uygun koşullarda sağlıklı ve kaliteli mobilyaları Egelilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Herkesi bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.