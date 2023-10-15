Erkunt Traktör Ar-Ge çalışmalarıyla hedef büyüttü

ERKUNT'UN yıllık traktör üretim kapasitesinin 18 bin adet olduğunu belirten Tolga Saylan, traktör üretiminin yanında traktörler için ön aks, hidrolik kaldırıcı, kabin, transmisyon ve motor üretimi de gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. AR-GE harcamaları en yüksek 250 şirket arasında yer aldıklarını kaydeden Saylan, "Piyasa koşulları, müşteri beklentileri, müşterinin konfor anlayışı çok hızla değişiyor" dedi.

GERİ BİLDİRİM TOPLANIYOR

Rekabetin çok fazla olduğunu dile getiren Tolga Saylan, "Müşteriler artık ürün ve hizmete çok hızlı ve kolay ulaşabiliyorlar. Biz üreticiler de durmaksızın Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ile ürünlerimizi geliştirmek, çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak fonksiyonlar üzerinde uzun soluklu çalışma ve testler yapıp bunu ürünlerimize uygulamak zorundayız. Erkunt Traktör olarak çiftçilerden aldığımız geri bildirimler ve saha çalışmalarının da etkisiyle Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 şirket arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

CİRONUN YÜZDE 4'Ü AR-GE'YE

Her yıl cironun ortalama yüzde 4'ünü AR-GE çalışmalarına ayırdıklarını dile getiren Tolga Saylan, "Traktörlerimizin verimli, tasarruflu, teknolojik özelliklerle donatılmış ve ağır şartlara dayanıklı olması için çalışıyoruz. 2015 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından da AR-GE Merkezi olarak kabul edildik. 2007 yılında ArmaTrac markası ile ihracata başlayan Erkunt Traktör, üretiminin yüzde 25'ini, toplamda 35 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca Erkunt, Hisarlar'ın toprak işleme makinelerinin üretimi ve satışpazarlama faaliyetlerini de gerçekleştiriyor. Traktörün tamamlayıcı ürünü olan tarım ekipmanları konusunda uzman, geniş ürün yelpazesine sahip olan Hisarlar Tarım Makineleri, 38 yılı aşkın süredir Türk tarımına hizmet eden, bunun yanında 36 ülkeye ihracat yapan lider bir marka olma özelliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

TALEPLERE DİKKAT EDİLİYOR

Türkiye'de yerli tasarım ile üretilen ilk traktör firması olarak, nihai kullanıcının sesi ile beslendiklerini vurgulayan Saylan, "AR-GE bizim hayatı devam ettirme, ayakta durma noktamız. Tasarım da, araştırma ve geliştirme olmadan olmuyor. 2015 yılından bu yana, Tasarım Ekibimizi büyüterek, test süreçlerimizdeki makine ve ekipmanlarımızı artan bir yatırım programı çerçevesinde geliştirmeye devam ediyoruz. Küresel rekabet koşulları göz önüne alındığında AR-GE ve Tasarım Merkezi'ne sahip firmaların, dış kaynak kullanımı azalıyor ve kendi kendine yetebilme becerileri gelişiyor. Erkunt Traktör olarak biz de fırsatları ve ihtiyaçları, kullanıcı geri bildirimleri ile harmanlayarak değerlendirmeyi seviyoruz. İnanıyorum ki Erkunt, gelecek 10 yıl boyunca en büyük yatırımını AR-GE'ye yapacak ve Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok kaynak ayıran şirketten biri olmaya devam edecektir" dedi.