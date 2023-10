Geleneksel dönere modern Tastyy yorumu

İzmir'de Bostanlı'da açılan şubesinin ardından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de müşterileriyle buluşan Tastyy, açılışta renkli sürprizlere de imza attı. Geleneksel döneri modern dokunuşlar ve özel tariflerle beğeniye sunduklarını belirten Tastyy Kurucusu Deniz Genç, markayı oluşturmadan önce 1 yıllık süreçte, ekibiyle Avrupa ve dünyada lezzet avına çıktıklarını ve mönülerini şekillendirdiklerini söyledi.

LEZZET, HİJYEN VE KALİTE

Tastyy'de lezzet, hijyen, kalite ve sunumun çok önemli olduğunu vurgulayan Deniz Genç, "Her ürünün taze ve lezzetli olmasına özel önem veriyoruz. İşin sırrı reçetelerimizde gizli. Bir yandan da kendi tarifimizle hazırladığımız özel soslarımız ve atıştırmalık ürünlerimizle de lezzet rüzgarı estiriyoruz. En çok beğenilen ürünlerimiz arasında German Döner, Greek Döner, Antakya Döner ve benzerine zor rastlanan Vegan Döner çeşitlerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.

VEGAN SEÇENEK DE EKLENDİ

Bu mönülerin yanı sıra spesiyal mönülerinin de bulunduğunu dile getiren Deniz Genç, "Chilli Cheese Döner, Döner Nugget, kaselerimiz, dondurmalarımız ve kokteyllerimizden oluşan zengin bir mönüye sahibiz. Tastyy, geleneksel lezzetleri sıra dışı bir yaklaşımla sunarken, açık ve şeffaf bir mutfakta hazırlanıyor. Sulu çıtır çıtır et sevenlerden, vejetaryen ve vegan seçeneklerine kadar çeşitli atıştırmalıklar taze ve lezzetli bir şekilde servis ediliyor. Et, tavuk dönerden oluşan geleneksel sunumun yanı sıra; Adana ve vegan lezzetler gibi yenilikçi alternatifler de sunuluyor. Her damak zevkine uygun ürünlerimizi modern bir atmosferde sunuyoruz" diye konuştu.

İZMİR'E ÖZEL ÖNEM VERİLİYOR

İzmir'e önem verdiklerini, Bostanlı ve Alsancak'tan sonra Hatay'da da yeni bir şube açacaklarını kaydeden Deniz Genç, "2024 yılından itibaren Tastyy markasıyla yeni franchiselarla sektördeki büyümemizi sürdüreceğiz. Bu deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen girişimciler için istikrarlı kazanç sağlayacak önemli yatırım fırsatları da sunuyoruz. Deneyimli bir ekip tarafından yönetilen sistemle önümüzdeki iki yıl içinde sadece Türkiye'de 50 yeni restoran açmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

GEVEZE AÇILIŞA RENK KATTI

TASTYY Alsancak şubesinin açılışı renkli görüntülere de sahne oldu. DJ performansıyla başlayan açılışta Hip Hop dans ekibinin performansı izleyenlerden tam not aldı. Açılışa esprili sunumlarıyla büyük beğeni toplayan Geveze de katılırken; ünlü radyocu, eğlenceli etkinliklerle katılımcılara Tastyy'den çeşitli hediyeler verdi.