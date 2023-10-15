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Haberler Ekonomi Özel öğrenciler üretiyor uygun fiyata satılıyor

Özel öğrenciler üretiyor uygun fiyata satılıyor

CÜNEYT HASÇELİK
Özel öğrenciler üretiyor uygun fiyata satılıyor
MANİSA Yunusemre Belediyesi tarafından kurulan Üreten Eller Mağazaları'nda, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerin ve kadınların el emeği göz nuru ürünleri uygun fiyata satışa çıkarılıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katında bulunan Üreten Eller Mağazası hafta içi 08.30 - 17.30, Yunus Emre Kültür Parkı'ndaki Üreten Eller Mağazası ise her gün 09.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağazadaki ürün çeşitliliği ise dikkat çekiyor. Piyasaya göre daha uygun fiyattan satılan ürünler büyük ilgi görüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm vatandaşları bu merkezlere beklediklerini söyledi.
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