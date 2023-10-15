‘Turizmi 3 ay değil her mevsim canlı tutmalıyız’

TÜRKİYE'NİN turizm potansiyeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizm faaliyetlerinin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Palandöken, "Turizmde ülkemiz, dört mevsimin değerlendirileceği müstesna bir ülke. Yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görürsek dünyadaki turizm pastasından hak ettiğimiz payı alamayız. Bu konuda çeşitlilik göstermeli ve ona göre alt yapı oluşturulmalı. Alternatif turizm alanlarına da ilgi göstererek esnafın ve tüm işletmelerin faydalanması için çalışmalar yürütmeliyiz. Turizmi 3 ay değil yılın her sezonu canlı tutmalıyız" dedi.