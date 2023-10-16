Aydın İŞKUR’dan hibe desteği

AYDIN Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 150 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak. İŞKUR kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği proje çağrısına çıktı.

ŞARTLAR NELER?

İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, başvuruların 15 Aralık'ta sona ereceğini belirterek kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 150 bin lira, eski hükümlülere ise 110 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini belirtti. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması (çalışabilir durumda) veya kurumda eski hükümlü olarak kaydı olması gerekiyor. Proje hazırlama konusunda İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerimizden destek alınabilecek. Engelliler başvurularını e-devlet üzerinden yapacaklar. Eski hükümlüler ise başvurularını Koruma Kurulları veya Denetimli Serbestlik Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirecek.