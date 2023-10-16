Ayvalık zeytinine uluslararası festival

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nin ikinci gününde, geleneksel zeytin hasatı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık zeytinyağının bağımlılık yaptığını dile getirerek, Ayvalık markası ve zeytinyağını daha da etkin biçimde hatırlatmak ve bu yolla kalitesini ve tüketimini artırmaya yönelik katkıda bulunmak amacıyla festivalde bir araya gelindiğini vurguladı. AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da etkinliklerin; üreticilerin, emekçilerin ve sanayicilerin hak ettikleri kazançları sağlayabilmesi için artarak sürmesi gerektiğini kaydetti.