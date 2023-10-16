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Bamyadan Aydın’a 50 milyonluk gelir

KAZIM YÖRÜKCE
Bamyadan Aydın’a 50 milyonluk gelir
AYDIN'IN önemli tarımsal ürünler arasında bulunan bamya yıllık 2 bin ton üretimle kent ekonomisine ortalama 50 milyon TL gelir sağlıyor. Aydın merkez, Nazilli, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde yoğunlaşan bamya üretimi yöre insanı için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Ege Bölgesi'nde bamya üretiminde lider olan Aydın'da toplam 2 bin 678 dekar alanda üretim yapılıyor. Bamya üretiminde merkez konumunda bulunan Efeler ilçesi Kardeşköy mahallesinde köy sakinlerinin neredeyse tamamı bamya üretimi yapıyor. İlçelerde üretilen sezonluk 2 bin ton bamya Kardeşköy'de toplanarak işletmede ve evlerde işleniyor. Bamyalar 200 haneye dağıtılarak burada temizlenerek satışa hazır hale getiriliyor
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