Otomotiv üretimi 1 milyonu aştı

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155'e yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 687 bin 817 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620'yi buldu. Yılın 9 aylık döneminde ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, hafif ticari araç grubu üretimi ise yüzde 4 geriledi.