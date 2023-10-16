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Haberler Ekonomi Otomotiv üretimi 1 milyonu aştı

Otomotiv üretimi 1 milyonu aştı

HABER MERKEZİ
Otomotiv üretimi 1 milyonu aştı
OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155'e yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 687 bin 817 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620'yi buldu. Yılın 9 aylık döneminde ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, hafif ticari araç grubu üretimi ise yüzde 4 geriledi.
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