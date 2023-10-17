Da Vinci robotik cerrahi riskleri yok ediyor

Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan ameliyatların hastanede daha az kalış süresi başta olmak üzere hastalara birçok kolaylık sağladığını belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Hastanesi olarak her geçen gün hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesindeyiz. Bu anlamda hem hastalarımıza hem hekimlerimize cerrahi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak olan Da Vinci Robotik Cerrahiyi hastanemize getirerek kullanıma sunmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

PROSTAT KANSERİNDE ETKİLİ

Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir ise, prostat kanseriyle karşılaşılma oranının her geçen gün sıklığı artan bir kanser türü olduğunu belirterek erkekler arasında bazı kaynaklara göre artık birinci sırada görülen prostat kanseri tedavisinde de kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahi'nin hem hastalara hem de hekimlere büyük kolaylıklar sağladığını söyledi. Da Vinci Robotik Cerrahinin başta üroloji alanında da birçok ameliyatta başarı ile kullanılabildiğini kaydeden Prof. Dr. Adnan Şimşir, Da Vinci Robotik Cerrahi'nin üroloji uzmanlarına en çok fayda sağladığı ameliyatlardan birisinin de prostat, kanser ameliyatları olduğunu kaydetti.

3 TEMEL UNSUR ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Şimşir, prostat kanseri cerrahisinde geride hiçbir kanser parçası bırakmamak, ameliyattan sonra hastanın cinsel hayatına devam edebilme özelliğinin korunması ve hastanın idrar kaçırmasının olmaması, hastanın sosyal hayatını çok etkilememesi yönünde 3 temel unsurdan oluştuğunu belirterek bu temel unsurlar hakkında bilgiler verdi.

3 AYLIK SÜREYİ KISALTIYOR

Prof. Dr. Şimşir, "İlk unsur, ameliyattan sonra kanserli hücre bırakılmaması. Ulaşılması çok zor olan bir yerde bulunan prostata Da Vinci Robotik Cerrahi ile daha kolay ulaşılabiliyor ve prostatın bir bütün olarak çıkarılmasına olanak sağlıyor" dedi. İkinci unsurun idrar kaçırma durumunun yaşanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şimşir, "Prostat kanser ameliyatlarından sonra hastaların bir kısmında idrar kaçırma ilgili problemler yaşanabiliyor. Açık cerrahiden sonra idrar kaçırma üç ay kadar devam etse de Da Vinci Robotik Cerrahide bu süre çok daha az oluyor" dedi.

AÇIK CERRAHİYE GÖRE SAĞLIKLI

Bir diğer unsurun ise, cinsel hayatın etkilenmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşir, "Sağlıklı bir erkekte eğer ereksiyon problemleri yoksa cinsel hayatın ömür boyu devam etmesi beklenir. Ancak prostat kanseri cerrahisinden cinsel hayatta bir takım sorunlar yaşanabilir. Çünkü cinsel birleşme sırasındaki sertleşmeyi prostatın, dış kapsüle yapışık geçen sinirler sağlar ve bunlar gözle görülebilecek sinirler değildir. Dolayısıyla ameliyat sırasında bunların korunması Da Vinci Robotik Cerrahide açık cerraha göre daha sağlıklı oluyor" ifadelerini kullandı.

16 KAT BÜYÜTME İMKANI SAĞLAR

Vinci Robotik Cerrahinin hem hasta hem hekim açısından açık cerrahiye göre daha konforlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Adnan Şimşir, "Da Vinci Robotik Cerrahi on altı kat büyütme ve 540 derece açıyla hareket kabiliyetiyle gerçekleşmektedir. Yaş kısıtlaması olmadan uygun hastalarda kullanılabiliyor. Ameliyat sonrası iyileşme dönemine baktığımızda açık cerrahiye göre daha hızlı olduğunu görüyoruz. Cerrahi çok küçük bir keşiden yapılıyor ve prostat o keşiden bütün olarak çıkarılabiliyor. Ayrıca ameliyattan sonra idrar sondasının açık cerrahiye göre neredeyse yarısı kadar daha az süre vücutta kalması yine önemli avantajlardan birisidir" şeklinde konuştu.